Глава МИД Азербайджана спрогнозировал рост товарооборота с Россией Азербайджанский министр Байрамов заявил о росте товарооборота с РФ к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение товарооборота между Россией и Азербайджаном ожидается к концу 2023 года, заявил глава Министерства иностранных дел республики Джейхун Байрамов во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, которые передает Sputnik Азербайджан, Москва и Баку наладили тесное сотрудничество и политический диалог.

По 2023 году пока еще окончательных цифр нет, но общая тенденция показывает, что к концу года мы выйдем (по товарообороту. — NEWS.ru) с положительной динамикой, — сообщил Байрамов.

Он подчеркнул, что с точки зрения экономического сотрудничества прошлый год был значимым: рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил 24%. Байрамов отметил, что Москва и Баку придают особое значение вопросам гуманитарного характера и региональной безопасности.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что до конца 2023 года Москва и Баку планируют подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара. По его словам, участок соединит действующие железные дороги РФ, Азербайджана и Ирана. Маршрут с дополнительным приростом грузопотока может быть полноценно запущен с 2028 года.