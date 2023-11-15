Россия и Азербайджан могут подписать соглашение по строительству ж/д Белоусов: Москва и Баку намерены подписать договор о строительстве участка Решт — Астара

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва и Баку планируют до конца 2023 года подписать соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт — Астара, сообщил на форуме «Транспорт России» вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит ТАСС, участок соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.

До конца этого года мы должны подписать соглашение с Азербайджаном [по строительству ж/д участка Решт — Астара]. И с 2028 года уже полномасштабно запустить этот маршрут с дополнительным приростом грузопотока, для начала — 15 млн тонн груза в год. Это все-таки достаточно амбициозные планы, но они выполняются, — уточнил Белоусов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент можно снять с повестки задачу прорыва транспортной блокады России и брать курс на развитие. Белоусов отметил, что по трем ключевым коридорам — «Север — Юг», Восточный и в направлении Азово-Черноморского бассейна — в 2023 году будет перевезено около 500 млн тонн грузов, что станет абсолютным рекордом.

Решт — Астара является последним железнодорожным участком международного транспортного коридора «Север — Юг». Мультимодальный маршрут протяженностью 7200 километров пройдет от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в Индии.

Весной президент России Владимир Путин заявил, что запуск железной дороги Решт — Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому транспортному коридору «Север — Юг» будут обладать конкурентными преимуществами, подчеркнул глава государства.