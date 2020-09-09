Адвоката Колесниковой задержали как подозреваемого по уголовному делу

https://static.news.ru/photo/4200fff8-f29a-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Илья Салей Фото: illia.salei/facebook.com

Силовики задержали адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илью Салея. Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу.

В его квартире прошёл обыск, рассказали в пресс-службе штаба. Мужчине инкриминируют статью о призыве к действиям, направленным на ущерб внешней безопасности страны, её суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности, передаёт Tut.by. Ему грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.

Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что она находится в минском СИЗО № 1 и проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.