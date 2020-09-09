Адвоката Колесниковой задержали как подозреваемого по уголовному делу

Силовики задержали адвоката Марии Колесниковой и юриста штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илью Салея. Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу.
В его квартире прошёл обыск, рассказали в пресс-службе штаба. Мужчине инкриминируют статью о призыве к действиям, направленным на ущерб внешней безопасности страны, её суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности,
7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.
8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.
Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что она находится в минском СИЗО № 1 и проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.
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