https://static.news.ru/photo/96656bd6-4ab3-11ea-9264-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Однажды в... Голливуде», австралийская актриса Марго Робби оказалась фанаткой хеви-метал.

О своих музыкальных предпочтениях Марго Робби рассказала в вечернем шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщил портал NME.

У меня была настоящая хеви-металлическая фаза, — заявила актриса.

Она добавила, что в подростковом возрасте красила волосы в чёрный цвет, носила тематическую одежду и ходила на концерты Bullet For My Valentine и других групп, которые исполняют металл. Сейчас среди её любимых исполнителей Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica.

Как писал NEWS.ru, Марго Робби и американский актёр Джаред Лето появились в новых нарядах своих персонажей из фильма «Отряд самоубийц» — Харли Квинн и Джокера.