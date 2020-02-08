Звезда фильмов «Отряд самоубийц» и «Однажды в... Голливуде», австралийская актриса Марго Робби оказалась фанаткой хеви-метал.
О своих музыкальных предпочтениях Марго Робби рассказала в вечернем шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon,
У меня была настоящая хеви-металлическая фаза, — заявила актриса.
Она добавила, что в подростковом возрасте красила волосы в чёрный цвет, носила тематическую одежду и ходила на концерты Bullet For My Valentine и других групп, которые исполняют металл. Сейчас среди её любимых исполнителей Aerosmith, KISS, Slipknot, Metallica.
Как писал NEWS.ru, Марго Робби и американский актёр Джаред Лето появились в новых нарядах своих персонажей из фильма «Отряд самоубийц» — Харли Квинн и Джокера.
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