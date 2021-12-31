За три недели до 100-летия умерла Бетти Уайт, шесть раз бравшая «Эмми»

Американская актриса и телеведущая Бетти Уайт умерла в США за неполных три недели до своего 100-летия. Смерть наступила 31 декабря от естественных причин, сообщает TMZ.

Уайт успела сыграть более 100 ролей, самой известной из которых оказалась роль Розы Найлунд в телесериале «Золотые девочки». Актриса шесть раз становилась обладательницей премии «Эмми».

Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года в городе Оук-Парк, штат Иллинойс. Она известна как защитница животных, которая в детстве мечтала стать лесничим. Лесная служба США назначила её почётным лесничим, когда актрисе было 88 лет.

По поводу своего долголетия Уайт говорила, что всё дело в хорошем чувстве юмора.

Не принимайте себя слишком всерьёз. Вы можете лгать другим, но вы не можете лгать себе, — отмечала она.

Ранее стало известно, что не стало турчанки Элиф Коджаман, являвшейся одной из самых маленьких женщин мира. Она умерла в возрасте 33 лет. 28 декабря девушку отвезли в больницу города Кадирли (Турция), однако ее состояние ухудшилось. Коджаман скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гиннесса как женщина с самым низким ростом на планете — девушка достигла отметки всего в 72,6 сантиметра.