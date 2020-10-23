Юлия Высоцкая показала, как отмечают пятницу в Венеции

https://static.news.ru/photo/c1849990-15b5-11eb-8775-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая поделилась новой фотографией из Италии, призвав поклонников встречать пятницу весело.

Знаменитость снялась в купальнике, поверх которого надета пляжная накидка. В руках у Высоцкой оказались две бутылки шампанского.

Пятница? Ура! Игристой пятницы всем, — подписала звезда снимок, размещённый в Instagram.

Среди прикреплённых хештегов оказались #погнали, #минздравпредупреждает, #мнеэтонравится.

Поклонники в комментариях оценили весёлое настроение Высоцкой: «Талантливый человек талантлив во всём, даже в том, как отдыхает», «Я вам завидую прям, фото заряжено», «Даже с бутылкой в руке — элегантны», «Для поднятия настроения всем по бокалу шампанского! Урааааа!»

Ранее NEWS.ru сообщал, что 47-летняя Юлия Высоцкая решила поделиться со своими поклонниками снимком, сделанным во время прогулки по речным каналам Венеции. На фото актриса позирует на яхте в белоснежном сарафане, красиво оттеняющем загорелую кожу. Кадр вызвал бурю восторженных комментариев.