Юлия Высоцкая показала, как отмечают пятницу в Венеции

Поклонники в комментариях оценили весёлое настроение Высоцкой: «Талантливый человек талантлив во всём, даже в том, как отдыхает», «Я вам завидую прям, фото заряжено», «Даже с бутылкой в руке — элегантны», «Для поднятия настроения всем по бокалу шампанского! Урааааа!»
Ранее NEWS.ru сообщал, что 47-летняя Юлия Высоцкая решила поделиться со своими поклонниками снимком, сделанным во время прогулки по речным каналам Венеции. На фото актриса позирует на яхте в белоснежном сарафане, красиво оттеняющем загорелую кожу. Кадр вызвал бурю восторженных комментариев.
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