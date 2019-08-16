https://static.news.ru/photo/1c847558-c036-11e9-9a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi представила необычный продукт. Производитель электронных устройств подготовил эксклюзивную 3D-книгу о Гарри Поттере.

Она включает в себя пять главных локаций фэнтези: главный замок, башню, стадион для квиддича, Хогсмид и Запретный лес. Книжка включает в себя более 70 сцен из серии фильмов, а также три «магических события», с которыми поклонники смогут взаимодействовать.

Размеры изделия составляют 242 x 289 x 60 мм в сложенном виде и 1,089 x 0,867 м в развёрнутом. Стоимость книги — чуть больше $46.

В начале августа News.ru рассказал, что покупатель аукциона оценил экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в $34,5 тысячи.