Китайская компания Xiaomi представила необычный продукт. Производитель электронных устройств подготовил эксклюзивную 3D-книгу о Гарри Поттере.
Она включает в себя пять главных локаций фэнтези: главный замок, башню, стадион для квиддича, Хогсмид и Запретный лес. Книжка включает в себя более 70 сцен из серии фильмов, а также три «магических события», с которыми поклонники смогут взаимодействовать.
Размеры изделия составляют 242 x 289 x 60 мм в сложенном виде и 1,089 x 0,867 м в развёрнутом. Стоимость книги — чуть больше $46.
В начале августа News.ru рассказал, что покупатель аукциона оценил экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» в $34,5 тысячи.