Вышла комедия о Евровидении с Уиллом Ферреллом

Стриминговый сервис Netflix опубликовал комедийный фильм «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), рассказывающий об участниках международного песенного конкурса.
Картина
В ленте также снялись американская актриса и певица Деми Ловато и британские актёры Пирс Броснан и Дэн Стивенс. Последний известен по роли в сериале «Аббатство Даунтон». Он сыграет русского певца Александра Лемтова, который любит больших диких кошек.
Сценарий написал Уилл Феррелл совместно с Эндрю Стилом, а режиссёром выступил Дэвид Добкин. Продолжительность картины — 2 часа.
Как писал NEWS.ru, платформа Netflix опубликовала фильм «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Главные роли исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис.
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