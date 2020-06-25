Вышла комедия о Евровидении с Уиллом Ферреллом

https://static.news.ru/photo/fa410c08-b77f-11ea-8aa6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги» Фото: NetFlix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал комедийный фильм «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), рассказывающий об участниках международного песенного конкурса.

Картина показывает вымышленных исполнителей из Исландии Ларса Эрикссона и Сигрит Эриксдоттир, роли которых исполнили Уилл Феррелл и Рейчел Макадамс. Они пытаются попасть на состязание и представить песню под названием Volcano Man («Человек-вулкан»).

В ленте также снялись американская актриса и певица Деми Ловато и британские актёры Пирс Броснан и Дэн Стивенс. Последний известен по роли в сериале «Аббатство Даунтон». Он сыграет русского певца Александра Лемтова, который любит больших диких кошек.

Сценарий написал Уилл Феррелл совместно с Эндрю Стилом, а режиссёром выступил Дэвид Добкин. Продолжительность картины — 2 часа.

Как писал NEWS.ru, платформа Netflix опубликовала фильм «Пять корешей» американского режиссёра Спайка Ли. Главные роли исполнили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис.