Вышел трейлер сериала «Птичка Господа милосердного» с Итаном Хоуком

https://static.news.ru/photo/5bea5330-950f-11ea-a242-fa163e074e61_660.jpg Фото: SHOWTIME/YouTube

Американский телеканал Showtime опубликовал трейлер мини-сериала «Птичка Господа милосердного» (The Good Lord Bird). Картина основана на одноимённом романе Джеймса Макбрайда и реальной истории аболициониста Джона Брауна.

Действие разворачивается в США в 1850-е годы, накануне гражданской войны. Участники движения за отмену рабства и освобождение рабов под предводительством Джона Брауна организовывают нападение на оружейную палату городка Харперс-Ферри, чтобы начать восстание, но терпят неудачу.

Главную роль исполнил Итан Хоук. Исполнительным продюсером выступил Джейсон Блюм, известный по картинам «Прочь» и «Чёрный клановец». Премьера намечена на 9 августа.

Как писал NEWS.ru, американский кабельный канал TNT опубликовал новый трейлер сериала «Сквозь снег» Джоша Фридмана, известного по работе над фильмами «Война миров» и «Терминатор: Тёмные судьбы». Главную роль в проекте сыграла Дженнифер Коннелли.