Вышел трейлер сериала «Молодой Валландер» по книгам Хеннинга Манкелля

https://static.news.ru/photo/f418397a-ddfc-11ea-a622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Молодой Валландер», основанный на цикле романов шведского писателя Хеннинга Манкелля. Книги рассказывают о жизни детектива Курта Валландера.

Отмечается, что проект не послужил экранизацией серии произведений и снят только по мотивам книг.

Сериал расскажет о молодости детектива, который недавно окончил академию и стал свидетелем жестокого преступления. Его назначают на службу, и он берётся за своё первое крупное дело.

Шоу будет состоять из шести эпизодов. Будет ли оно продлено, пока неизвестно. Премьера состоится 3 сентября.

Главные роли исполнили Адам Полсон, Ричард Диллэйн и Лиэнн Бест. Шоураннерами стали Оле Эндресен и Йенс Йонссон.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Вдали», главную роль в котором исполнила американская актриса Хилари Суэнк. Премьера намечена на 4 сентября.