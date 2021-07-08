Вышел трейлер «Основного инстинкта» без цензуры

Вышел трейлер эротического триллера Пола Верховена «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях. Видео доступно на YouTube-канале weareaonefilms. В кинотеатрах России картину покажут впервые, причём с удалёнными цензурой США сценами.

Премьера запланирована на 29 июля. Ленту перед прокатом отреставрировали с оригинального негатива под руководством самого режиссёра в разрешении 4k.

Зритель получит шанс пересмотреть фильм или открыть для себя историю о сложных отношениях детектива Ника Каррэна (Дуглас) и таинственной писательницы Кэтрин Трамелл (Стоун), подозреваемой в убийстве рок-звезды.

Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992-м на открытии Каннского кинофестиваля. Почти через 30 лет полотно до сих пор остаётся смелым и новаторским проектом, определившим жанр эротического триллера. Фильм собрал в прокате $352 млн. В 2006-м вышел сиквел с Шерон Стоун — «Основной инстинкт 2», провалившийся в прокате и «разгромленный» критиками.

Одним из продюсеров обеих частей стал Марио Кассар, известный по блокбастерам «Терминатор», «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор 2: Судный день», франшизе «Рэмбо», «Звёздным вратам» и другим кинохитам.

Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино Владимир Вдовиченков в беседе с NEWS.ru оценил покупку американским стриминг-сервисом Netflix двух частей фильма «Бумер», в которых он исполнил одну из главных ролей. Заслуженный артист РФ считает, что на Западе слегка припозднились — лет так на 20.