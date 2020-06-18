Вышел трейлер мультфильма Deathstroke Knights & Dragons об антигерое DC

Фото: DC Entertainment

Американского актёра Дэнни Мастерсона обвинили в изнасиловании трёх женщин. Он известен по участию в сериалах «Мужики за работой», «Шоу 70-х» и «Ранчо».

Пять девушек выступили с обвинениями ещё несколько лет назад, и всё это время полиция вела расследование, пишет Variety. В итоге Мастерсона привлекли к ответу по трём инцидентам, которые произошли в...