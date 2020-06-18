Вышел трейлер мультфильма Deathstroke Knights & Dragons об антигерое DC

Издание IGN опубликовало трейлер полнометражного мультфильма Deathstroke Knights & Dragons, рассказывающего об антигерое вселенной DC. Картина сделана на основе пилотного и единственного эпизода одноимённого сериала, который так и не получил продолжения.
Серия вышла в январе 2020 года на канале CW Seed. В полнометражную версию войдут 50 минут нового хронометража, а общая продолжительность составит чуть больше 1,5 часа, заявили авторы.
Наёмник и умелый киллер Слэйд Уилсон ведёт двойную жизнь: неумолимого убийцы, известного как Детстроук, и как преданного семьянина, — говорится в описании ролика.
Лента получила рейтинг R. Это означает, что в США она не рекомендована к просмотру людям младше 17 лет.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль» вселенной DC. Проект создан на основе серии комиксов Doom Patrol.
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