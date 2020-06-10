Появился трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»

https://static.news.ru/photo/3af9b0a8-abc1-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO Max/youtube.com

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль» вселенной DC. Проект создан серии комиксов Doom Patrol.

В новых сериях героям предстоит найти и обезвредить дочь доктора Найлса Колдера (Шефа). Он заявил, девочка по имени Дороти может «устроить ад на Земле».

Сериал рассказывает о группе супергероев под названием Роковой патруль, которые получили свои способности, став жертвами несчастных случаев. Главные роли в шоу исполнили Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби, Дайан Герреро, Джойван Уэйд и Тимоти Далтон.

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