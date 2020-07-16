Вышел трейлер фильма «Новые мутанты»

Компания 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Новые мутанты» американского режиссёра Джоша Буна. Премьера картины намечена на 28 августа.
Лента создана на основе комиксов Marvel и задумана как новая версия «Людей Икс». В центре сюжета — пятеро подростков, которые оказались в клинике из-за своих уникальных способностей. Они надеялись получить помощь, но стали жертвами жестокого эксперимента.
Режиссёром выступил Джош Бун, известный по картине «Виноваты звёзды». Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант, Алиси Брага и Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов».
Проекту назначили дату релиза уже в пятый раз. Ранее фильм хотели выпустить 3 апреля 2018 года, 22 февраля 2019 года, 2 августа 2019 года и 3 апреля 2020 года. Премьеру откладывали по разным причинам, и в последний раз это произошло из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.
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