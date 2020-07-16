Вышел трейлер фильма «Новые мутанты»

https://static.news.ru/photo/9d0d68b2-c803-11ea-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: 20thcenturystudios.com

Компания 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма «Новые мутанты» американского режиссёра Джоша Буна. Премьера картины намечена на 28 августа.

Лента создана на основе комиксов Marvel и задумана как новая версия «Людей Икс». В центре сюжета — пятеро подростков, которые оказались в клинике из-за своих уникальных способностей. Они надеялись получить помощь, но стали жертвами жестокого эксперимента.

Режиссёром выступил Джош Бун, известный по картине «Виноваты звёзды». Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Блю Хант, Алиси Брага и Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в сериале «Игра престолов».

Проекту назначили дату релиза уже в пятый раз. Ранее фильм хотели выпустить 3 апреля 2018 года, 22 февраля 2019 года, 2 августа 2019 года и 3 апреля 2020 года. Премьеру откладывали по разным причинам, и в последний раз это произошло из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.