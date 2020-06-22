Вышел трейлер фильма «King's Man: Начало»

Фото: 20th Century Studios Russia/youtube.com

Актёр Дмитрий Лысенков прокомментировал информацию о планах убрать попавшего в ДТП Михаила Ефремова из сериала «Вампиры средней полосы». По его словам, лента ещё не снята до конца.

Он отметил, что не знает точно дальнейших планов, а руководство не сообщало о каком-либо решении. Артист не может влиять на развитие событий, передаёт «Газета.Ru». Возможно, будет заменён артист. Возможно... Зависит...