Вышел трейлер фильма «King's Man: Начало»

Российское подразделение компании 20th Century Studios опубликовало трейлер фильма «King's Man: Начало» британского режиссёра Мэттью Вона. Российская премьера ожидается 17 сентября.
Действие картины разворачивается во время Первой мировой войны, когда некие таинственные силы решили заполучить контроль над миром. Молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского Конрад становится членом шпионской организации King’s Man, члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба.
Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев, — говорится в описании ролика.
Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер продолжения хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан». Новый проект получил название «Полуостров».
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