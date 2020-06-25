Вышел трейлер драмы «В ожидании варваров» c Деппом и Паттинсоном

https://static.news.ru/photo/f2791e7c-b6f1-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iervolino Entertainment

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films опубликовала трейлер фильма итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.

Проект основан на одноимённом романе нобелевского лауреата из ЮАР Джона Кутзее, рассказывающем о магистрате, которому грозит отставка, когда в город приезжает обделённый состраданием полковник. Офицер проводит серию безжалостных допросов относительно слухов о нападениях «варваров», то есть местного населения, на колонистов.

Главные роли исполнили Марк Райлэнс, Джонни Депп и Роберт Паттинсон.

Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат ленты в Северной Америке, однако в итоге решила выпустить его сразу на онлайн-платформах из-за сложившийся ситуации с закрытием кинотеатров, писал NEWS.ru.