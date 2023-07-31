Вышел первый тизер одного из самых кассовых фильмов России «Холоп-2»

Фото: Студия Yellow, Black and White

Фото со съемок «Холоп-2»

Компания Central Partnership опубликовал тизер-трейлер комедии «Холоп-2» — продолжения одного из самых кассовых фильмов России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе телеканала «Россия». Премьера картины запланирована на 1 января 2024 года.

Героиней новой истории станет избалованная девушка Катя (Аглая Тарасова), которая способна сесть пьяной за руль, нахамить людям и зачастую остается безнаказанной. Мама Кати, которую играет Наталья Рогожкина, решает закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от проблем с законом. Однако бывший мажор Гриша (Милош Бикович) отправляет Катю на перевоспитание в деревню, поскольку остро реагирует на любую несправедливость после событий первого фильма. При этом вскоре он оказывается в другой локации вместе с новой знакомой.

Над второй частью «Холопа» работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм. Режиссерское кресло снова займет Клим Шипенко.

Ранее кинокомпания Lionsgate показала новый трейлер «Пилы 10» (Saw 10). Судя по опубликованному ролику, актер Тобин Белл вернулся к роли Джона Крамера. Ожидается, что события фильма развернутся между первой и второй частями франшизы.