Вышел отрывок из продолжения японского хоррора «Проклятие»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал отрывок из продолжения классического японского хоррора «Проклятие». Многосерийный проект получил название Ju-on: Origins.
В ролике показана сцена, на которой в дом входит специалист по паранормальным явлениям со своим спутником. Они начинают ходить по помещениям, когда раздаются удары и скрипы, намекающие зрителю на возвращение проклятия.
Создано на основе реальной истории, которая пугает больше, чем вымысел, — говорится в описании видео.
Премьера сериала состоится 3 июля. О выходе русскоязычной версии не сообщается.
В октябре 2019 года кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер новой версии легендарного японского хоррора «Проклятие». Создатели фильма настояли на том, что это не ремейк и не сиквел, писал NEWS.ru.
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