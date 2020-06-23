Вышел отрывок из продолжения японского хоррора «Проклятие»

https://static.news.ru/photo/d63dd74c-b54e-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Проклятие» Фото: Ghost House Pictures

Стриминговый сервис Netflix опубликовал отрывок из продолжения классического японского хоррора «Проклятие». Многосерийный проект получил название Ju-on: Origins.

В ролике показана сцена, на которой в дом входит специалист по паранормальным явлениям со своим спутником. Они начинают ходить по помещениям, когда раздаются удары и скрипы, намекающие зрителю на возвращение проклятия.

Создано на основе реальной истории, которая пугает больше, чем вымысел, — говорится в описании видео.

Премьера сериала состоится 3 июля. О выходе русскоязычной версии не сообщается.

В октябре 2019 года кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер новой версии легендарного японского хоррора «Проклятие». Создатели фильма настояли на том, что это не ремейк и не сиквел, писал NEWS.ru.