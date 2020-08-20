Вышел отрывок из комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

https://static.news.ru/photo/09a0e4d6-e2d5-11ea-8f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orion Pictures/youtube.com

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала отрывок из продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде. Третья часть фильма, получившая название Face The Music (дословно — «Держать ответ»), выйдет в России 28 августа.

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах. В киноленте также приняли участие Уильям Сэдлер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн и Скотт Мескади, широко известный как рэпер Кид Кади.

В ролике показана встреча главных героев с посланницей из будущего, а также диалог дочерей Билла и Теда.

Картина рассказывает о Билле и Теде, в юности надеявшихся стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасёт мир. С возрастом о музыке пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью. Однажды они столкнулись с пришельцем из будущего, который сказал им, что у них есть всего 78 минут, чтобы написать песню и спасти Вселенную от гибели.

Режиссёром проекта выступил Дин Паризо. Сценарий написали Крис Мэтисон и Эд Соломон, работавшие над первыми двумя частями.

Ранее авторы «Билла и Теда» предложили поклонникам принять участие в картине. Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится. В июле появился новый трейлер картины писал NEWS.ru.