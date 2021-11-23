«Виноват перед ней»: экранный муж Нины Руслановой расплакался у её гроба

Народный артист России Александр Пашутин, сыгравший мужа Нины Руслановой в фильме «Золото скифов», расплакался возле гроба актрисы во время церемонии прощания с ней в Доме кино. Он признался, что «немножечко виноват» перед артисткой. Об этом сообщает журналист NEWS.ru.

Говорят, животное переиграет любого актёра. Нина могла переиграть даже животное. Для меня она в одном ряду с Нонной Мордюковой, Людмилой Гурченко. Уникальная. В фильме «Золото скифов» мы играли мужа и жену... Я знаю, что она меня слышит. Я перед ней немножечко виноват, потому что однажды летом я сидел в ресторане с друзьями, а Нина шла мимо. Мы поздоровались, обнялись, и она пошла дальше. Я потом думал: «Вот я дурак! Что же не пригласил её к нам?» Очень жалею об этом, — рассказал со слезами на глазах Александр Пашутин.

Последним фильмом Нины Руслановой стала драма «На Круге», снимавшаяся в станице Вёшенская Ростовской области. Из-за смерти актриса не успела закончить работу над ролью любимицы хутора — казачки Авдотьи. Как рассказала NEWS.ru режиссёр фильма Елена Ляпичева, картина обязательно выйдет на экраны, и кадры с участием Руслановой включат в финальную версию ленты. В фильме «На Круге» Нина Русланова снималась вместе со своим многолетним партнёром и другом, народным артистом РСФСР Станиславом Любшиным. Ранее NEWS.ru публиковал их совместные фото и видео со съёмок.

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией.