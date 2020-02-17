https://static.news.ru/photo/bdeb8816-518e-11ea-83bd-fa163e074e61_660.jpg Хааз Слейман Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Супергеройский фильм «Вечные» станет первой картиной вселенной Marvel, в которой покажут сцену с поцелуем геев.

Исполнитель одной из главный ролей Хааз Слейман рассказал в интервью NewNowNext, что в фильме будет насыщенно показана как его супергеройская, так и личная жизнь.

Это красивый, очень трогательный поцелуй. Все плакали на съёмочной площадке. Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть гей-семья, — сказал Слейман.

Картина «Вечные» рассказывает о расе генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле. На протяжении тысячелетий они скрывались от людей на планете и защищали их от монструозных Девиантов, отмечает «КиноПоиск».

Как писал NEWS.ru, глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о появлении в киновселенной персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случится в фильме «Вечные».