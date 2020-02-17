Супергеройский фильм «Вечные» станет первой картиной вселенной Marvel, в которой покажут сцену с поцелуем геев.
Исполнитель одной из главный ролей Хааз Слейман
Это красивый, очень трогательный поцелуй. Все плакали на съёмочной площадке. Для меня очень важно показать, насколько любящей и красивой может быть гей-семья, — сказал Слейман.
Картина «Вечные» рассказывает о расе генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле. На протяжении тысячелетий они скрывались от людей на планете и защищали их от монструозных Девиантов,
Как писал NEWS.ru, глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал о появлении в киновселенной персонажа-трансгендера, намекнув на то, что это случится в фильме «Вечные».
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