Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение.
В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения,
24 февраля суд в Нью-Йорке признал продюсера виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения.
Как писал NEWS.ru, в распоряжение американских СМИ попали более тысячи страниц документов по делу о сексуальных преступлениях американского продюсера Вайнштейна. В файлах, в частности, нашли упоминание, что он хотел убить актрису Дженнифер Энистон.
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