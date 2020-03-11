https://static.news.ru/photo/211e0ad4-63ab-11ea-a15f-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение.

В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения, сообщает The New York Times. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.

24 февраля суд в Нью-Йорке признал продюсера виновным в преступлениях на сексуальной почве и изнасиловании. При этом присяжные оправдали его по трём основным пунктам обвинения.

Как писал NEWS.ru, в распоряжение американских СМИ попали более тысячи страниц документов по делу о сексуальных преступлениях американского продюсера Вайнштейна. В файлах, в частности, нашли упоминание, что он хотел убить актрису Дженнифер Энистон.