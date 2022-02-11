В Москве госпитализирован известный советский актёр Геннадий Юхтин

Народному артисту России, 89-летнему актёру Геннадию Юхтину потребовалась экстренная госпитализация, он находится в больнице, состояние артиста оценивается как тяжёлое, рассказал источник из окружения артиста, пишут РИА Новости.

Он в больнице, в тяжёлом состоянии, так что он не может говорить, — сообщил источник.

Информацию о том, с чем связано ухудшение здоровья советского и российского актёра, он не назвал. По неуточнённым сведениям, причиной стала травма, полученная в результате падения.

Геннадий Юхтин хорошо известен по кинолентам «Весна на Заречной улице», «Неуловимые мстители», «Акваланги на дне», «Братья Карамазовы» и многим другим. В 1994 году ему присвоено звание народного артиста России. Он также снимался в современных фильмах и сериалах, таких как «Петербургские тайны», «Молодёжка», «Каменская».

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР, звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко находится в крайне тяжёлом состоянии, у неё диагностирован геморрагический инсульт. Накануне вечером стало известно, что 88-летнюю актрису госпитализировали с коронавирусом, у неё подтвердился штамм «омикрон». По данным телеканала, Кириенко частично парализована, её состояние осложняется онкологическим заболеванием.