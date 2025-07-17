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17 июля 2025 в 13:34

Умер Юрий Кара: редкие фото режиссера

Режиссер Юрий Кара, 2017 год Режиссер Юрий Кара, 2017 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Режиссер Юрий Кара умер в Ялте 17 июля. Ему было 70 лет. По информации СМИ, в среду вечером у него случился инфаркт, ему вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию, где он скончался около 22:00.

«Семья режиссера сообщила нам, что у него было слабое сердце: инфаркты также были два года назад и в феврале этого года. Сейчас тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники режиссера готовят его к транспортировке в Москву», — сообщали СМИ.

Кара родился в Донецке в 1954 году. Он окончил МИСиС, работал инженером-радиофизиком и защитил кандидатскую. В 1980-х круто изменил вектор — поступил во ВГИК и быстро стал заметной фигурой. Позже Кара снял один из самых дорогих фильмов 90-х — «Мастера и Маргариту», но из-за конфликта с продюсерами картина вышла лишь через 17 лет.

Народный артист России Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в фильме Кары «Мастер и Маргариты» заявил, что новость о его смерти является неожиданной. По его мнению, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.

«Двумя словами не скажешь. Мы работали с Юрой. Минимум две картины у нас было. Очень деликатный, очень добрый, улыбчивый, профессиональный человек и режиссер. Конечно, это очередная утрата для нашего отечественного кино. К сожалению, как-то очень плотно стали уходить прекрасные наши профессионалы: Александр Митта, Юра Мороз, Юра Кара. Это неожиданно и не очень приятно. Очень грустно», — сказал Раков.

Фото режиссера — в галерее NEWS.ru.

Съемки фильма «Пиры Валтасара». Юрий Кара и оператор Вадим Семеновых на съемках. 1989 год
Съемки фильма «Пиры Валтасара». Юрий Кара и оператор Вадим Семеновых на съемках. 1989 год
Фото: Соколов Б./Фотохроника ТАСС
Актер Владимир Заманский в роли Люберецкого в художественном фильме режиссера Юрия Кары «Завтра была война»
Актер Владимир Заманский в роли Люберецкого в художественном фильме режиссера Юрия Кары «Завтра была война»
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война» режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького. Актер Сергей Никоненко в роли Николая Григорьевича Ромахина, актриса Вера Алентова в образе Валендры
Кадр из фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война» режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького. Актер Сергей Никоненко в роли Николая Григорьевича Ромахина, актриса Вера Алентова в образе Валендры
Фото: РИА Новости
Анна Самохина в роли Риты в художественном фильме режиссера Юрия Кары «Воры в законе»
Анна Самохина в роли Риты в художественном фильме режиссера Юрия Кары «Воры в законе»
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Зиновий Гердт в роли Адвоката в фильме Юрия Кары «Воры в законе»
Народный артист СССР Зиновий Гердт в роли Адвоката в фильме Юрия Кары «Воры в законе»
Фото: РИА Новости
Анастасия Вертинская в роли Маргариты и Владимир Стеклов в роли Азазелло в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита»
Анастасия Вертинская в роли Маргариты и Владимир Стеклов в роли Азазелло в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита»
Фото: РИА Новости
Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита»
Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита»
Фото: РИА Новости
Актеры Сергей Астахов в роли Сергея Королева, Сергей Юрский в роли К. Э. Циолковского и режиссер Юрий Кара (слева направо) во время съемок фильма «С. П. Королев. Главный конструктор», 2007 год
Актеры Сергей Астахов в роли Сергея Королева, Сергей Юрский в роли К. Э. Циолковского и режиссер Юрий Кара (слева направо) во время съемок фильма «С. П. Королев. Главный конструктор», 2007 год
Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба фильма «С.П. Королев
Режиссер Юрий Кара и исполнитель главной роли Борис Щербаков (слева направо) во время съемок четырехсерийного сериала под рабочим названием «Репортеры, или Повесть о настоящих людях» в Симферополе
Режиссер Юрий Кара и исполнитель главной роли Борис Щербаков (слева направо) во время съемок четырехсерийного сериала под рабочим названием «Репортеры, или Повесть о настоящих людях» в Симферополе
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
Актеры Виктор Раков, Александр Филиппенко и режиссер Юрий Кара (слева направо) с супругой Ириной (справа) перед премьерой фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 2011 год
Актеры Виктор Раков, Александр Филиппенко и режиссер Юрий Кара (слева направо) с супругой Ириной (справа) перед премьерой фильма Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 2011 год
Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
Кинорежиссер Юрий Кара, 2020 год
Кинорежиссер Юрий Кара, 2020 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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