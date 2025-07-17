Умер Юрий Кара: редкие фото режиссера

Режиссер Юрий Кара умер в Ялте 17 июля. Ему было 70 лет. По информации СМИ, в среду вечером у него случился инфаркт, ему вызвали скорую и госпитализировали в реанимацию, где он скончался около 22:00.

«Семья режиссера сообщила нам, что у него было слабое сердце: инфаркты также были два года назад и в феврале этого года. Сейчас тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники режиссера готовят его к транспортировке в Москву», — сообщали СМИ.

Кара родился в Донецке в 1954 году. Он окончил МИСиС, работал инженером-радиофизиком и защитил кандидатскую. В 1980-х круто изменил вектор — поступил во ВГИК и быстро стал заметной фигурой. Позже Кара снял один из самых дорогих фильмов 90-х — «Мастера и Маргариту», но из-за конфликта с продюсерами картина вышла лишь через 17 лет.

Народный артист России Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в фильме Кары «Мастер и Маргариты» заявил, что новость о его смерти является неожиданной. По его мнению, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.

«Двумя словами не скажешь. Мы работали с Юрой. Минимум две картины у нас было. Очень деликатный, очень добрый, улыбчивый, профессиональный человек и режиссер. Конечно, это очередная утрата для нашего отечественного кино. К сожалению, как-то очень плотно стали уходить прекрасные наши профессионалы: Александр Митта, Юра Мороз, Юра Кара. Это неожиданно и не очень приятно. Очень грустно», — сказал Раков.

Фото режиссера — в галерее NEWS.ru.