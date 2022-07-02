Умер сыгравший бармена в «Сиянии» актёр Джо Тёркел

Фото: Кадр из фильма «Сияние», 1980

Джо Тёркел

Американский актёр Джо Тёркел умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление семьи.

Артист умер в больнице штата Калифорния, причина смерти не уточняется. Тёркел известен по фильмам Стэнли Кубрика «Сияние», «Убийство» и «Тропы войны», а также в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта.

В"Сиянии" Тёркел сыграль бармена Ллойда, а в «Бегущем по лезкию» — создателя репликантов. Издание отмечает, что Тёркел является одним из двух актёров, который сыграл сразу в трёх фильмах Стэнли Кубрика. Также он снялся в фильме «Песчаная галька», который был номинирован на «Оскар» сразу по восьми номинациям.

Актёрскую карьеру Тёркел закончил в 1998 году, после чего занялся написанием сценариев. По его признанию, лучшим фильмом из собственной биографии он считал «Тропы славы».

Ранее сообщалось, что в США на 75-м году жизни скончался актёр Фрэнк Пеше, снимавшийся в таких фильмах, как «Топ Ган», «Рокки» и «Неудержимые 3». Характерный актёр умер 6 февраля от осложнений, связанных с деменцией.