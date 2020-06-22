Умер режиссёр «Карточного домика»

https://static.news.ru/photo/d1db1e58-b4bd-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/MediaPunch via w/Global Look Press

Американский режиссёр Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке. Мужчине было 80 лет.

Причиной стало онкологическое заболевание, передаёт Variety. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

Кинематографист был известен по фильмам «Бэтмен и Робин», «Бэтмен навсегда», «Коматозники», «Телефонная будка», «Призрак оперы», «Время убивать», «С меня хватит!», «Пропащие ребята» и другие. Кроме того, он снял два эпизода сериала «Карточный домик».

Ранее, как писал NEWS.ru, умер британский актёр Иэн Холм. Ему было 88 лет. Причиной стали осложнения, связанные с болезнью Паркинсона.