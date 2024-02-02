Не стало одного из создателей «Кухни» и «Последнего богатыря» Умер оператор «Кухни» и «Последнего богатыря» Павел Капинос

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Павел Капинос

В возрасте 48 лет скончался кинооператор Павел Капинос, сообщила в своем Telegram-канале режиссер Анна Меликян. Известно, что он работал над картиной «Последний богатырь» и сериалом «Кухня».

Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь И не подготовиться. И сказать нечего... Надо обязательно беречь друг друга, — написала Меликян.

Режиссер, которая работала с оператором над своей картиной «8», выразила соболезнования родным и близким Капиноса. Она отметила, что Капинос был одним из лучших операторов в стране, «красота и чудо изображения» у которого рождались «как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки».

По данным ТАСС, Капинос снял более 20 фильмов и сериалов. Среди его работ также «Духless 2», «Хардкор» и другие. Один из его последних проектов — фантастическая комедия «Ждун». Картина еще на стадии производства.

27 января московский Театр на Покровке сообщил о смерти актрисы театра и кино Веры Молчановой в возрасте 81 года. Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 году она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.

Также стало известно, что в США на 84-м году жизни скончалась советская певица, бывшая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова. Женщина умерла 24 января в своем доме в результате остановки сердца.