Уилл Смит решил перезапустить ситком «Принц из Беверли-Хиллз»

https://static.news.ru/photo/366bae78-dc73-11ea-8988-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит Фото: KPA/Global Look Press

Американский актёр и музыкант Уилл Смит начал работу на перезапуском комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Оригинальное шоу выходило в 1990-го по 1996 год.

Новая версия получится такой же мрачной, как ролик от поклонников, выпущенный в 2019 году, сообщает Deadline.

Шоураннером выступит Крис Коллинз, известный по работе над «Сынами Анархии» и «Прослушкой». Он напишет сценарий совместно с автором ролика Морганом Купером, который также выступит режиссёром.

Производством займётся студия Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит Westbrook Studios. Приобретением прав на показ проекта уже заинтересовались стриминговые платформы Netflix, Peacock, HBO Max, Amazon Prime Viodeo и Apple TV+.

Как писал NEWS.ru, Уилл Смит рассказал о том, как сотрудники полиции называли его ниггером. Проявления расизма в его адрес происходили, когда он был молод.