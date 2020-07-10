Уилл Смит рассказал о полицейских, называвших его ниггером

https://static.news.ru/photo/60ba55b4-c2c7-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Уилл Смит Фото: Zhou Junxiang/Global Look Press

Американский актёр и музыкант Уилл Смит рассказал о том, как сотрудники полиции называли его ниггером. Проявления расизма в его адрес происходили, когда он был молод.

Смит провёл беседу с политическим комментатором Анджелой Рай, во время которой обсудил проблему расизма в США, движение Black Lives Matter и протесты, которые начались в Штатах после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания. Запись разговора опубликована на YouTube-канале артиста.

Я вырос в Филадельфии. Я рос, когда мэром был [Франк] Риззо. До этого он был начальником полиции, и держал всех в ежовых рукавицах. Копы называли меня ниггером с десяток раз. Тормозили на улицах довольно часто, — рассказал актёр.

Смит также вспомнил, что белые дети радовались, когда видели полицейских, в то время как у него при их виде начинало чаще биться сердце. Кроме того, артист отметил, что восхищён поколением молодых, которое объединилось для решения проблемы расизма.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Джон Бон Джови выпустил новую песню American Reckoning, посвящённую Джорджу Флойду, убитому в штате Миннесота во время полицейского задержания. Трек войдёт в альбом Bon Jovi: 2020, который будет опубликован в октябре.