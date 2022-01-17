Третий фильм трилогии «Последний богатырь» собрал свыше 2 млрд рублей

Третья часть трилогии «Последний богатырь: Посланник тьмы» стал самым кассовым, собрав в России в прокате 2,052 млрд рублей, такие данные опубликованы ЕАИС. Фильм посмотрело свыше 6,6 млн зрителей. Этого показателя лента достигла на 25-й день проката.

Предыдущая часть трилогии «Последний богатырь: Корень зла» собрала в итоге 2,048 млрд рублей, эту планку прокатчики достигли на 29-й день после премьеры.

Как сообщили в пресс-службе Disney, в России и СНГ заключительная часть заработала 2,113 млрд рублей, а всего её посмотрели 6,9 млн зрителей.

Это четвёртый российский фильм, итоговые сборы которого превысили планку в 2 млрд рублей. На первом месте в этом списке находится «Холоп» кинокомпании Yellow, Black and White (она же совместно с Disney создала трилогию «Последний богатырь), он собрал 3,07 млрд рублей.

Второе место заняла лента «Движение вверх» (2,968 млрд рублей), после расположились «Т-34» (2,274 млрд рублей) и «Последний богатырь: Корень зла». Все вышеназванные картины, кроме последней, вышли в прокат в доковидный период.

По данным ЕАИС, бюджет третьей части трилогии составил 454,2 млн рублей, из них 100 млн выделено Фондом кино на возвратной основе. Вторая часть обошлась создателям франшизы в 609,2 млн рублей (при этом Фонд кино выделил 100 млн на возвратной и ещё 100 млн рублей на безвозвратной основе).

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что роль музыканта Филиппа Киркорова в фильме «Последний богатырь: Посланник тьмы», где он играет Жар-птицу и себя самого, добавила ярких красок в киноленту. По его мнению, исполнитель отлично смотрелся в этой роли.