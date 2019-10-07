Первый трейлер фильма «Спутник» об инопланетянине, вселившемся в человека, опубликован в Сети. Триллер, похожий на «Чужого», посвящён истории советского космонавта.
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По сюжету космонавт Константин Вешняков прилетает на Землю из экспедиции с инопланетным существом в собственном теле. Врач Татьяна Климова пытается спасти героя и влюбляется в него.
Ранее Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце». Компания опубликовала второй трейлер сиквела, писал News.ru.
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