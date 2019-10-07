https://static.news.ru/photo/616960d4-e930-11e9-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Первый трейлер фильма «Спутник» об инопланетянине, вселившемся в человека, опубликован в Сети. Триллер, похожий на «Чужого», посвящён истории советского космонавта.

Ролик размещён в YouTube . Главные роли картины исполнят Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук.

По сюжету космонавт Константин Вешняков прилетает на Землю из экспедиции с инопланетным существом в собственном теле. Врач Татьяна Климова пытается спасти героя и влюбляется в него.

Ранее Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце». Компания опубликовала второй трейлер сиквела, писал News.ru.