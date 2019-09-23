https://static.news.ru/photo/62128826-de13-11e9-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце». Компания опубликовала второй трейлер сиквела.

В продолжении истории Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф проникнут в королевство Эренделл и отправятся дальше на север. Путешествие приведёт героев к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны прошлого их родной страны.

Картина выйдет на экраны кинотеатров в ноябре 2019 года.

Ранее News.ru писал, что вышел первый трейлер фильма Фёдора Бондарчука «Вторжение». Лента станет продолжением «Притяжения».