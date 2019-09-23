Disney Россия на своём канале на YouTube анонсировала выход второй части мультфильма «Холодное сердце». Компания опубликовала второй трейлер сиквела.
В продолжении истории Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф проникнут в королевство Эренделл и отправятся дальше на север. Путешествие приведёт героев к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны прошлого их родной страны.
Картина выйдет на экраны кинотеатров в ноябре 2019 года.
Ранее News.ru писал, что вышел первый трейлер фильма Фёдора Бондарчука «Вторжение». Лента станет продолжением «Притяжения».