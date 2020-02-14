Британская актриса Тильда Суинтон примет участие в телеадаптации фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Картина стала победителем в номинации «Лучший фильм» на кинопремии «Оскар».
Суинтон, предположительно, сыграет одну из главных ролей в сериале,
Актриса ранее уже сотрудничала с По Джун Хо. Она сыграла в созданных им фильмах «Сквозь снег» 2013 года и «Окча» 2017 года.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе «Паразитов». Проект готовит телекомпания HBO.
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