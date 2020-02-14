https://static.news.ru/photo/637c9bb0-4f11-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Тильда Суинтон Фото: L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская актриса Тильда Суинтон примет участие в телеадаптации фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Картина стала победителем в номинации «Лучший фильм» на кинопремии «Оскар».

Суинтон, предположительно, сыграет одну из главных ролей в сериале, сообщает The Illuminerdi. Он будет состоять из шести эпизодов.

Актриса ранее уже сотрудничала с По Джун Хо. Она сыграла в созданных им фильмах «Сквозь снег» 2013 года и «Окча» 2017 года.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Марк Руффало может исполнить одну из главных ролей в сериале, созданном на основе «Паразитов». Проект готовит телекомпания HBO.