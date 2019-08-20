https://static.news.ru/photo/f523a850-c394-11e9-9917-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Dave Bedrosian/imago-images.de/Global Look Press

Кинокомпании Warner Bros. Pictures Group планирует приступить к съёмкам четвёртой части легендарного фильма «Матрица». Об этом сообщил глава киностудии Тоби Эммерих.

По его словам, сценарий к картине напишет Лана Вачовски, работавшая с сестрой над существующей трилогией, она же снимет новый фильм. К своим ролям в четвёртой «Матрице» вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сообщает The Hollywood Reporter .

Отмечается, что соавторами сценария станут Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

По данным издания, старт съёмок запланирован на начало 2020 года.

Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году, два продолжения — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — были выпущены в 2003 году.

Как ранее писал News.ru, режиссёр Джаник Файзиев осенью завершит съёмки фантастической картины «Вратарь галактики», работа над которой началась в 2017 году и сдвигалась из-за финансового кризиса.