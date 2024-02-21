Стало известно, кто может снять последнюю часть «Мира юрского периода» HR: Гарет Эдвардс может стать режиссером последней части «Мира юрского периода»

Фото: Universal Pictures

Студия Universal ведет переговоры с режиссером «Годзиллы» и «Изгоя-один» Гаретом Эдвардсом о съемках последней части франшизы «Мир юрского периода», сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, его кандидатуру начали рассматривать после срыва переговоров с Дэвидом Литчем, снявшим фильмы «Джон Уик», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул 2».

Universal считает Эдвардса подходящей кандидатурой из-за его работы над проектами «Годзилла» (2014 года), «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Создатель». Отмечается, что в первом случае режиссер справился со съемкой картины про существ, во втором создал качественный фильм, несмотря на проблемы в производстве, а в третьем показал, что умеет снимать кино даже при низком бюджете.

Universal хочет начать съемки уже в июне. Если Эдвардс согласится, ему придется быстро настроиться на проект. Студия также не хочет отбирать контроль у продюсеров и превращать картину в авторское кино.

Ранее неназванный руководитель студии Disney заявил, что причиной кассовых провалов последних фильмов компании стал сексизм зрителей. По его мнению, аудитория стала приравнивать идеологический посыл в фильмах к низкому качеству и требует от студии отойти от повестки и снимать кино в соответствии с регрессивными гендернымм стереотипами.