Сериал «Слово пацана»: дата выхода 8-й серии, сюжет, последние новости «Телега Online»: восьмая серия «Слова пацана» выйдет 25 декабря

Фото: Пресс-служба Wink

Переснятая восьмая, финальная серия картины «Слово пацана» выйдет 25 декабря, пишет «Телега Online» со ссылкой на продюсеров видеоплатформ. Какие еще новости в последнее время выходили о проекте?

Почему сериал «Слово пацана» популярен на Украине и в Прибалтике

Сериал «Слово пацана» по состоянию на конец прошлой недели занимал первые места по просмотрам на Украине и в странах Балтии, свидетельствуют данные национальных мониторингов.

«В последнее время украинцы и россияне мало в чем согласны друг с другом, но сериал „Слово пацана“ создал эту маловероятную связь. В обеих странах зрители с удовольствием смотрят фильм, а бюрократы хотят его запретить. В России название сериала стало самым популярным запросом в поисковых системах, на Украине тоже», — отметили журналисты британского издания The Economist.

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев также высказался о причинах популярности сериала, снятого по его книге.

«Возможно, [сериал стал настолько популярен] из-за того, что сейчас идет СВО, люди задумываются о насилии, его природе, о том, как оно влияет на людей и общество. Опасения, думаю, есть. Опасения, что вернутся люди, обученные воевать и обращаться с оружием. Определенный всплеск криминала возможен», — отметил он в беседе с газетой «Собеседник».

Фото: Пресс-служба Wink

Почему переснимали восьмую серию

Авторы сериала подтвердили, что в финал «Слова пацана» были внесены серьезные изменения. По словам режиссера Жоры Крыжовникова, решение было принято задолго до слива.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии и в районе третьей [серии] поняли, что хотим закончить эту историю иначе. И я вам не скажу, что это было легко сделать, переснять», — заявил Крыжовников.

Режиссер объяснил, что создателям картины пришлось убеждать многочисленных продюсеров в необходимости переснять финал. Он подчеркнул, что это было сделано по собственной инициативе. Выход последней серии «Слова пацана» был запланирован на 21 декабря на платформах START и Wink.

Какой сюжет был в слитой версии восьмой серии, спойлеры

Эпизод начинается с того, что большая часть членов банды «Универсам», в том числе Андрей Пальто (Леон Кемстач), оказывается в отделении полиции. Марат рассказывает, кто изнасиловал Айгуль (Анна Пересильд) и убил Желтого. Майор Ильдар Юнусович (Антон Васильев) устраивает очную ставку между членом группировки и ранее отшитым за предательство Ералаша Никитой. Мальчик утверждает, что найденный пистолет принадлежит Вове Адидасу, а не Турбо, как уверял Марат. После этого Марат бьет Никиту в лицо, и милиционер уводит отшитого, говоря, что не верит никому из них.

Вова Адидас (Иван Янковский) приходит в больницу и оставляет записку медсестре Наташе, попросив передать девушке билет в Гагры. После этого он приходит на юбилей отца и произносит короткий тост. Адидас выходит с родителем на улицу и признается, что убил человека и еще двух ранил, а также рассказывает, что уезжает в Гагры. Отец дает сыну денег.

Зайдя в мужской туалет, Вова видит Марата, и между ними завязывается драка. Брат винит Адидаса в смерти Айгуль. После этого Адидас едет на вокзал, где встречает медсестру Наташу, вместе с которой они садятся в поезд. Девушка просит Вову не выходить курить, однако тот не слушает, и его на улице ударяет ножом прохожий. Наташа бросается к возлюбленному и просит о помощи окружающих, но никто не откликается.

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