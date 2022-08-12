Серебряков спасает мир в сериале «Наследие». Почему его ругают зрители? Фантастический проект Premier про оказавшееся на грани вымирания человечество вызвал много вопросов у россиян

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Premier»

Актёр театра и кино Алексей Серебряков в сериале «Наследие»

Вторую неделю стриминговая платформа Premier показывает российский постапокалиптический проект «Наследие» с Алексеем Серебряковым. Режиссером очередной фантазии на тему, что будет, если человечество окажется на грани вымирания, выступил известный клипмейкер Алексей Голубев. После 300 отснятых клипов для российской поп-эстрады, включая видео Ольги Бузовой, Егора Крида, Полины Гагариной, Димы Билана и Стаса Михайлова, он взялся за полноценный сериал. Правда, тоже выросший из клипа для участницы детского Евровидения Татьяны Меженцевой, которая исполнила в «Наследии» главную роль.

О чем сериал «Наследие»

По задумке создателей, мир поразила эпидемия, которая приводит к смерти детей младше 12 лет. Люди столкнулись с проблемой полного исчезновения. Но группа русских ученых под руководством генетика Петра Сергеевича Титова (Алексей Серебряков) и супругов-биоинженеров Гордеевых (Егор Бероев и Ольга Макеева) создает проект «Наследие». При помощи передовых технологий они заморозили эмбрионы и отправили некоторых специалистов, включая Титова, Гордеевых и еще некоторых взрослых, в криогенный сон на 100 лет.

Пережив таким образом апокалипсис, ученые пытаются возродить популяцию человечества в бункере. Они выращивают сначала первое поколение молодых людей, готовят их к жизни в дикой природе, рассказывают про необходимые социальные и физические навыки, важную миссию по спасению человечества. Но допускают ошибку, которая ставит крест на репродуктивности молодых людей.

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Premier» Татьяна Меженцева в сериале «Наследие»

Жизнь в бункере, бесконечные эксперименты, анализы и врачебные ошибки приводят к расколу между учеными и молодыми людьми. Вчерашние дети чувствуют себя подопытными кроликами людей в белых халатах. Они бунтуют и убивают большинство из них. Но рвение к свободе загоняет их жестокий мир, где выжить может либо сильный, либо хитрый.

Оказавшись посреди руин цивилизации, они организовали маленькое тоталитарное сообщество, где первое поколение держит в страхе следующих детей из пробирок.

Научная фантастика или философская притча?

Фильм начинается как постапокалиптичная история в духе научной фантастики, но создатели решили не углубляться в детали произошедшего. Что это за вирус, как именно ученые должны возродить популяцию человечества, что происходит за пределами России и распространяется ли вирус на экологию — неизвестно. Зритель видит лишь разрушенный, как после бомбежки, город, окруженный дикой природой и предоставленных самих себе озлобленных детей.

Но шоураннера проекта беспокоит явно не научная сторона вопроса, а морально-этическая. Он старается рассмотреть в новых условиях вечный конфликт отцов и детей, а также жизнеспособность гуманных ценностей. Созданных из пробирки детей обучают добывать пищу, разжигать огонь и создавать социум по типу муравьиной колонии. Ее центром становится матка, под контролем которой работают солдаты, а в качестве тли у них — следующие поколения детей из бункеров.

Еще в 2019 году режиссер и соавтор идеи Алексей Голубев снял клип для Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака в рамках «Детского Евровидения» на песню «Время для нас». По сюжету трехминутного ролика, дети оказались в постапокалиптическом мире: чтобы жить дальше, они должны объединиться. В описании к видео сказано, что идея песни принадлежит Меженцевой.

Девочка хотела рассказать о сохранении природы и важности экологических проблем. Таким образом, клип Голубева стал своеобразным тизером к многосерийному фильму про эпидемию. Ведь спустя три года девочка из клипа играет дочь ученых Гордеевых Аню, которая, как и остальные дети, выбирается из бункера в разрушенный мир.

Проблемы с логикой и актерской игрой

На сегодняшний день зрителям доступно пять серий из девяти, но отзывы с натяжкой можно назвать положительными. Зрителям бросается в глаза сюжетное сходство с голливудскими блокбастерами «Бегущий по лезвию», «Дивергент» и «Голодные игры», в которых дети попадают в уничтоженный катастрофой мир будущего. Но еще больше аудиторию удивляют проблемы с логикой.

Например, дети из пробирок вырастают в 20-летних молодых людей, а ученые, находящиеся всё время с ними, не стареют. Девочка Аня за сутки становится мастером выживания в дикой природе, метко стреляет из лука, остается невредимой при встрече с медведем, а спустя пару серий и вовсе уводит отряд детей в лес.

Лучшие умы человечества зачем-то разместили бункеры в горной местности, не предусмотрев вероятность землетрясения и завалов, с чем в дальнейшем и сталкиваются герои. Персонажи ходят в серо-бежевой униформе, которая за месяцы жизни в диких условиях не только не порвалась, но даже не испачкалась.

Ляпы в сценарии могла бы исправить игра актеров. Тем более что на экране, помимо неизвестных молодых артистов, есть признанные мастера вроде Алексея Серебрякова, Егора Бероева и Константина Крюкова. Однако если последние двое появляются в кадре суммарно на 10 минут, то перед Алексеем Серебряковым стояла задача только убедительно ворчать в камеру, с чем он прекрасно справился.

Набор каких-то банальных и наивных штампов. Такое ощущение, что были взяты штампы героев из американских фильмов. Хотя сама идея сериала интересна. Если бы ее правильно сняли, мог получиться замечательный сериал, — пишет один из зрителей.

Фото: Пресс-служба кинокомпании «Premier» Кадр из сериала «Наследие»

Судя по отзывам, сценаристам «Наследия» не удалось прописать характеры персонажей так, чтобы за ними хотелось следить, а игра актеров оставляет желать лучшего. Заинтриговать интересным сюжетом тоже не вышло, да и проблемы с логикой повествования мешают объективному восприятию.

Актерский состав, конечно, заманивает зрителя громкими именами. Алексей Серебряков, Егор Бероев, Екатерина Ковальчук и многие другие. Вот только основные роли все же играют дети и подростки... Всё переигрывают страшно. Бероев сам не верит в то, что говорит. Девочка пока берет непосредственностью. А вот остальные просто читают текст. Печальное зрелище, — пишет пользователь Jenal.

Сериал снимали в Абхазии два с половиной месяца. По словам актера Давида Ниамеди, съемки проходили в заброшенном городе прямо посреди гор. Настоящая природа без всякой компьютерной графики создает особую атмосферу на экране. Эффектный визуал, пожалуй, единственное преимущество «Наследия», не вызывающее сомнений.