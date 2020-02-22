https://static.news.ru/photo/dac8bd00-5571-11ea-8da3-fa163e074e61_660.jpg Марк Руффало Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сыгравший роль Халка во франшизе «Мстители» голливудский актёр Марк Руффало считает, что глава кинокомпании Marvel Studios Кевин Файги изменил не только вымышленную вселенную, но и весь кинематограф в целом. В интервью Independent он рассказал , как топ-менеджер студии готов был оставить свой пост, если в её фильмах не появятся герои из ЛГБТ-сообщества и женщины-супергероини.

Руффало вспомнил о встрече с Файги на съёмках в 2012 году. Тогда босс Marvel рассказал актёру, что собирается призвать своих начальников в Disney запустить фильм о супергероях с женским участием. При этом он не был уверен, согласится ли на это крупнейший акционер Иссак Перлмуттер.

Когда мы делали первых «Мстителей», Файги подошёл и сказал, что его завтра тут может уже не быть. Он сказал мне: «Исаак не верит, что кто-то пойдёт смотреть на женщин-супергероев. Если увидишь меня тут завтра, то эту битву я выиграл», — рассказал Руффало.

По его словам, это стало поворотным моментом для студии потому, что босс Marvel хотел не только супергероинь, но и темнокожих и ЛГБТ-супергероев.

Он изменил всю вселенную Marvel. Теперь у нас есть супергерои-геи, у нас есть темнокожие супергерои и суперженщины. Ни одна другая студия не является настолько открытой на этом уровне. Но им придётся это сделать. Это же грёбаный мир. Культура намного опережает политику, — уверен Руффало.

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