Россияне составили рейтинг мужских фильмов к 23 Февраля

https://static.news.ru/photo/0d15e0a2-738b-11eb-964c-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Офицеры» Фото: kinopoisk.ru

Зрители из России выбрали самый мужественный фильм. Первое место заняла советская военная картина «Офицеры». Опрос проводился на киноканале «Синема» в феврале.

За советскую киноленту «Офицеры» от режиссёра Владимира Рогового о дружбе двух фронтовиков проголосовали 9% респондентов. На втором месте боевик Джона Мура «Крепкий орешек». Исполнитель главной роли, актёр Брюс Уиллис, всегда вызывал у российского зрителя ассоциации с настоящим мужчиной. Ему отдали свои голоса 6% участников опроса.

Третье место занял боевик «Неудержимые» с Сильвестром Сталлоне. Закрыли топ-5 научно-фантастический блокбастер «Терминатор» и триллер «Бойцовский клуб». Все эти фильмы участники опроса планируют смотреть в День защитника Отечества.

Ранее исследователи выяснили, что россияне в пример «настоящего мужчины» называли чаще всего президента Владимира Путина и актёра Василия Ланового, писал NEWS.ru.