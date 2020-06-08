Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева продан в прокат на территории США. Выход намечен на январь 2021 года.
Действие картины происходит в будущем. В космосе проходят соревнования по космоболу. Главный герой по имени Антон не испытывает интереса к игре, но однажды обнаруживает у себя суперспособности и решает принять участие.
Дистрибьюцией проекта с локализованным названием Cosmoball займётся независимая компания WellGo USA,
Главные роли в ленте исполнили Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова и Иван Иванович.
Как писал NEWS.ru, российский мультсериал «Лунтик и его друзья» переведут для показа в Канаде, США и странах Латинской Америки. Локализованы будут 108 эпизодов.
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