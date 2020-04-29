«Лунтика» покажут в США, Канаде и Латинской Америке

https://static.news.ru/photo/b0276ebc-8acc-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Лунтик Фото: Melnitsa Animation Studio

Российский мультсериал «Лунтик и его друзья» переведут для показа в Канаде, США и странах Латинской Америки. Локализованы будут 108 эпизодов.

Продюсер и сооснователь студии «Мельница» Сергей Сельянов напомнил, что сериал уже транслируется в Китае, Европе, на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС со ссылкой на компанию «Экспоконтент».

«Мельница» совместно c международным лицензионным агентством Ink Group объявила о заключении контракта с голливудской компанией Kenn Viselman Presents, — сказал Сельянов.

Американская организация возьмётся на дистрибьюцию проекта с 1 мая 2020 года. Продюсер и основатель Kenn Viselman Presents Кенн Визельмен назвал детское шоу настоящим феноменом, а самого Лунтика — позитивным персонажем.

Как писал NEWS.ru, российский многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» вошёл в десятку наиболее востребованных проектов для детей в Европе. Рейтинг составлен в период введённого требования о самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.