Режиссёр «Доктора Сна» снимет ещё один фильм по Кингу

https://static.news.ru/photo/f85de1be-922b-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: kinopoisk.ru

Компания Warner Bros. снимает фильм по роману Стивена Кинга 2014 года «Возрождение». Режиссёром ленты станет Майк Фланаган, работавший над картиной «Доктор Сон», которая является экранизацией книги того же автора.

Фланаган также будет писать сценарий киноадаптации, передаёт Screenrant.

Сюжет книги повествует о проповеднике Чарльзе Джейкобсе из маленького городка. Мужчина теряет веру, когда его жена и ребёнок неожиданно погибают в автокатастрофе. Это приводит его к экспериментам со сверхъестественным.

В конечном итоге он пересекается с героиновым наркоманом по имени Джейми Мортон. Эти двое развивают отношения и решают заключить тёмный и зловещий пакт друг с другом.

Ранее, как писал NEWS.ru, правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.