Режиссер Велединский рассказал о работе с Александром Петровым Режиссер Велединский рассказал, что снимал Петрова только в рекламе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Александр Велединский

Режиссер Александр Велединский рассказал, что снимал актера Александра Петрова только в рекламе. В беседе с NEWS.ru в рамках Забайкальского международного кинофестиваля он отметил, что, несмотря на дружбу с артистом, поработать вместе над фильмом им пока не удалось.

Я дружу с Александром Петровым, хотя ни разу с ним не работал. Мы с ним в очень теплых отношениях. Он снимался у меня только в рекламе, — сказал постановщик.

Известный кинопродюсер в недавнем интервью намекнул, что Петров капризный. Велединский считает, что, работая с ним, звезда фильма «Текст» не стал бы капризничать.

Со мной, думаю, не стал бы капризничать. Отличный парень, мы ладим. Но поработать вместе пока не сложилось. Сейчас будут появляться еще талантливые молодые ребята. Каждый год выпускается много артистов. Но от стольких случайностей зависит актерская судьба, не только от таланта. Мне их даже жалко, — отметил Велединский.

Ранее Александр Петров освоил экстремальный вид спорта — вейксерфинг. Супруга артиста Виктория Антонова опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором он рассекает волны на доске, прикрепленной к катеру. Девушка сопроводила ролик эмодзи в виде сердца. Антонова наблюдала за мужем и снимала его с катера. Судя по кадрам, Петров достаточно уверенно стоит на доске, смотрит в камеру и показывает большой палец вверх.

По словам Петрова, он познакомился с Антоновой случайно на улице. Пара поженилась в сентябре прошлого года. Петров выложил в свои соцсети снимки с регистрации брака.

Также жена артиста в своих соцсетях разместила фотографию с Петровым на прогулке. Судя по всему, девушка поймала отражение в витрине магазина. На снимке артист предстал в белой футболке, черной кепке и солнцезащитных очках. Антонова надела розовое льняное платье с длинными рукавами.