Александр Петров освоил экстремальный вид спорта и попал на видео Жена Александра Петрова засняла актера на вейксерфе

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Актер Александр Петров с супругой Викторией

Актер Александр Петров освоил экстремальный вид спорта — вейксерфинг. Супруга артиста Виктория Антонова опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором он рассекает волны на доске, прикрепленной к катеру. Девушка сопроводила ролик эмодзи в виде сердца.

Антонова наблюдала за мужем и снимала его с катера. Судя по кадрам, Петров достаточно уверенно стоит на доске, смотрит в камеру и показывает большой палец вверх.

Антонова в своих соцсетях разместила фотографию с Петровым на прогулке. Судя по всему, девушка поймала отражение в витрине магазина. На снимке артист предстал в белой футболке, черной кепке и солнцезащитных очках. Антонова надела розовое льняное платье с длинными рукавами.

По словам Петрова, он познакомился с Антоновой случайно на улице. Пара поженились в сентябре прошлого года. Петров выложил в свои соцсети снимки с регистрации брака.

Ранее актриса театра и кино Евгения Лоза, известная зрителям по сериалам «Мотыльки» и «И падает снег...», показала поклонникам свои длинные ноги. Фотографии в открытом наряде артистка опубликовала в своих соцсетях. На снимках Лоза позирует в мини-юбке и футболке. Образ дополняют кроссовки, клатч и очки.