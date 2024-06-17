Жена Александра Петрова поделилась редким фото с актером Актер Александр Петров снялся с супругой Викторией Антоновой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Петров

Супруга актера Александра Петрова Виктория Антонова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) разместила редкую фотографию с мужем на прогулке. Судя по всему, девушка поймала отражение в витрине магазина.

На снимке артист предстал в белой футболке, черной кепке и солнцезащитных очках. Антонова надела розовое льняное платье с длинными рукавами. Свой образ она завершила золотыми серьгами-кольцами и желтой плетеной сумкой.

По словам артиста, он познакомился с Викторией случайно на улице. Петров и Антонова, у которых разница в возрасте составляет 12 лет, поженились в сентябре прошлого года. Он выложил в свои соцсети снимки с регистрации брака.

Ранее Петров заявил, что многие отцы теряют связь со своими детьми в раннем возрасте, что значительно ухудшает их отношения. По его словам, мужчины не могут наладить контакт с детьми, если долгое время не общались с ними и не интересовались их делами. Артист признался, что у него пока нет детей, однако у есть свое видение по воспитанию ребенка.

До этого стало известно, что онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам художественного фильма «Почтарь», в котором главную роль исполнит Петров. Жанр ленты заявлен как драма с элементами детектива, а действия происходят во времена Великой Отечественной войны — в 1942 году.