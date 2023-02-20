Реальность страшнее фильма: правда и мифы о легендарном «Титанике» К 25-летнему юбилею фильма NEWS.ru рассказывает историю одной из лучших картин в истории Голливуда

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Титаник»

Ровно 25 лет назад, 20 февраля 1998 года, российские зрители увидели на больших экранах «Титаник» Джеймса Кэмерона. К этому моменту эпичный фильм-катастрофа уже собрал 11 «Оскаров», став одной из трех картин за всю историю премии с таким результатом, и получил признание США и Европы. За четверть века историки не перестают публиковать сенсационные открытия о реальных причинах трагедии лайнера, а звезды Голливуда Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо вспоминают съемки у Кэмерона, как самые тяжелые в их карьере. К 25-летию фильма NEWS.ru рассказывает, за что режиссер получил прозвище «деспот» во время работы над «Титаником» и почему реальные причины катастрофы по драматизму ничуть не уступают фантазии сценаристов.

Деспот на съемочной площадке и гений в кино

Джеймс Кэмерон с детства бредил морем, а после того как в 1987 году посмотрел документальный фильм о трагедии «Титаника», «заболел» идеей воплотить его историю на киноэкране. Однако только спустя девять лет после первой задумки начались съемки одного из самого масштабного проекта Голливуда.

До начала основного съемочного процесса Джеймс лично совершил 12 погружений к «Титанику» на батискафах «Мир-1» и «Мир-2». На этапе подготовки его команда соорудила макет лайнера почти в натуральную величину. Финальная модель достигала 231 метр в длину (настоящий корабль был на 38 метров длиннее). Для этого в Мексике пришлось выстроить специальную студию с гигантским бассейном и задействовать несколько сотен технических специалистов. Для создания спецэффектов, многие из которых впервые применялись в киноиндустрии, Кэмерон пригласил 17 студий. И на все это эпичное многообразие режиссер заложил бюджет в $110 млн. Но по ходу съемок он увеличился почти вдвое — до $200 млн, что сделало «Титаник» самым дорогостоящим фильмом к середине 1997 года.

При этом «Титаник» стал большим приключением не только для технической группы, но и для самих артистов. Одной из самых сложных по воспоминаниям участников стала сцена в доке. Ее целиком снимали зеркально! Из-за постоянного направления ветра дым из труб относило не к корме, как требовалось по сценарию, а к носу. Специалистам пришлось построить декорацию правого борта, в то время как Титаник, пришвартованный в доке Саутгемптона, располагался к берегу левой стороной. В результате дым относило, как надо, но остальные декорации пришлось строить в зеркальном отражении. А артистам, соответственно, все время помнить, что на монтаже все окажутся перевернутыми. И это при том, что Кэмерон очень щепетильно относился не только к техническим деталям процесса, но и к драматическим.

Для массовых сцен он задействовал 150 статистов, которые, по словам режиссера, настолько вживались в образы (каждый актер исполнял несколько ролей от матроса до пассажира первого класса), что чувствовали себя единой семьей. Но все же главным человеком в ней оставался Джеймс Кэмерон.

Между собой мы звали его деспотом, потому что он педантично отслеживал каждую снятую секунду, каждую пришитую на пиджаке пуговицу и завязанный шнурок. Джеймс — настоящий фанатик своего дела. Иногда было непросто выдержать его напор, но мы все понимали, что вместе делаем нечто особенное, — вспоминал Джим Питтерс, работавший в массовке.

К слову о педантизме Кэмерона. Главную лестницу со всеми ее пролетами и украшениями декораторы построили так правдоподобно, что ни один пассажир первого класса с реального «Титаника» не смог бы отличить ее от той, по которой он спускался и поднимался во время путешествия. В качестве образцов специалисты брали элементы из интерьеров «Олимпика», брата-близнеца «Титаника», который благополучно ходил по морям до 1935 года. Для фильма лестницу построили на 10% больше оригинальной, потому что люди в 1912 году были ровно на 10% ниже ростом, чем в конца XX века. Камерон учел даже это.

Но все это не идет ни в какое сравнение со сценами самого крушения. Каждый дубль с использованием гигантского макета стоил компании сотни тысяч долларов. Но если Кэмерона не устраивала картинка, он просил просушить все детали и снимать заново. Артистам тоже досталось. Вода была, конечно, теплее атлантической (в реальности она приближалась к 0 градусов), но была не больше 15 градусов по Цельсию. И это было настоящей пыткой для всех.

Я вообще-то очень чувствителен к температуре. А там было так холодно, что было невозможно сосредоточиться на игре. Но хорошо было то, что не пришлось изображать шок во время погружения в воду — наши крики «Черт! Она ледяная!» были настоящими. У нас с Кейт просто зуб на зуб не попадал, — вспоминал Леонардо Ди Каприо.

20-летняя Кейт Уинслет отказалась надевать под сценическую одежду гидрокостюм, из-за чего заработала пневмонию.

У него такой характер, что вы не поверите... Ты и противостоять ему не можешь, и отказываться не хочешь. Но вам пришлось бы заплатить мне кучу денег, чтобы я снова пошла работать с Джеймсом, — вспоминала Кейт уже в 1999 году.

Существовали ли в реальности Роза и Джек из «Титаника»?

«Титаник» не собрал бы такого числа наград и не покорил бы миллионы зрителей без пронзительной романтической истории Розы Дьюитт Бьюкейтер (Кейт Уинслет) и Джека Доусона (Леонардо Ди Каприо).

Фильм. Главные герои — плод фантазии Джеймса Кэмерона. Их история любви стала олицетворением современных Ромео и Джульетты, чья любовь стоит выше социального расслоения.

Более 20 лет поклонники фильма упрекали Кэмерона, что он намеренно «убил» Джека для большего драматизма истории. Но к 25-летию картины режиссер провел специальный эксперимент с участием каскадеров и точно смоделированной сценой на обломке корабля, чтобы доказать невозможность иного исхода фильма.

Команда режиссера в точности воспроизвела обломок двери, за который держались Роза и Джек, а затем подключенные к необходимым датчикам отслеживания тепла каскадеры с идентичной комплекцией, что и актеры 25 лет назад, погрузились в ледяную воду около одного-двух градусов тепла.

Довольно быстро у них наступил холодный шок, сердцебиение ускорилось, конечности отказывались подчиняться из-за замерзающей внутри крови. На импровизированном плоту двое человек могли бы удержаться только в случае, если бы кто-то изначально помог им оказаться на двери. Каждый раз, когда каскадер пытался забраться на обломок из воды, он переворачивался, а сил при этом почти не оставалось. Таким образом, исследователи выяснили, что у Джека Доусона не было ни единого шанса выжить.

Реальность. Прообразов Розы и Джека не существовало, но на борту третьего класса действительно путешествовала 39-летняя Роза Эббот вместе со своими сыновьями. Мальчики погибли, когда корабль разломило на две части и он стремительно шел ко дну. А околевшую и еле живую Розу чудом заметили пассажиры 13-й шлюпки и затащили на борт, сохранив ей жизнь. Она дожила до 73 лет.

Джек Доусон также полностью выдуманный персонаж. Однако могилу человека с таким именем позже нашли на канадском кладбище. Там похоронен 23-летний Джозеф Доусен, кочегар из Дублина, тоже погибший на «Титанике». Уже много лет фанаты фильма предпочитают думать, что это могила их героя и продолжают приносить ему цветы.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «Титаник»

Загадка ожерелья «Сердце океана»

Фильм. Зрители фильма наверняка помнят ожерелье «Сердце океана», которое красовалось на шее Розы и в котором ее обнаженный портрет рисовал Джек Доусон.

Реальность. Долгие годы существование ожерелья считалось неоспоримым. Водолазы разных стран опускались на дно в поисках утраченного сокровища, но в 2017 году ученые поставили точку в одной из самых романтических загадок «Титаника». Никакого украшения не было.

Кроме золотых монет, принадлежавших судоходной компании и предназначенных для уплаты пошлины, не затонуло ничего, имевшего историческую или коммерческую ценность. Это была хорошая движущая сила для сюжета, но в реальности на «Титанике» не спрятано никакого «Сердца океана», — утверждает исторический консультант Пол Лоуден-Браун, работавший с Кэмероном над созданием фильма.

Виновен ли в катастрофе капитан «Титаника»?

Фильм. Капитан Смит, седовласый и почтенный моряк, представлен в картине героем, который в критической момент не просто пытается сделать всё возможное, но и остается на тонущем корабле. Джеймс Кэмерон создал образ мудрого и ответственного военного, принимающего верные решения во благо пассажиров.

Считается, что капитан погиб геройской смертью. В его честь были возведены памятники. Были напечатаны открытки и придуманы истории о том, как он плыл в воде с ребенком в руках и говорил: «Удачи вам, ребята! Позаботьтесь о себе». И прочее, чего не было в действительности. Капитан Смит несет ответственность за все проколы в организации работы на борту лайнера. Винить кого-либо еще в этом нельзя, — считает Лоуден-Браун.

Реальность. Капитан Эдвард Смит считался самым опытным морским капитаном в мире. «Титаник» должен был стать его последним рейсом. Но Лоуден-Браун уверен, что капитан Смит был слишком стар для управления таким судном и уже совершил несколько промахов на других рейсах в Нью-Йорк. Например, однажды он отказался от буксира и сделал на корабле то, что сейчас называют «полицейским разворотом», сильно повредив судно.

В час трагедии капитан получил по радио предупреждение, что точно в том районе, куда направлялся «Титаник», находились айсберги. Он мог сбросить скорость с 20 узлов до 10, и тогда лайнер прошел бы мимо ледяной глыбы. Это доказали ученые и команда высококлассных морских офицеров, которые провели соответствующий эксперимент на самом большом тренажере в канадском городе Сент-Джонсе. Они воссоздали детали корабля, погодные условия и проверили киноверсию событий. Выяснилось, что в реальности столкновение с айсбергом произошло в 4,5 раза быстрее, чем в фильме. У команды было всего 30 секунд на маневр, в то время как на экране это заняло 2 минуты 15 секунд.

Эксперимент подтвердил, что «Титаник» шел на скорости в 20 узлов и никак не избежал бы столкновения. Но если бы капитан отдал приказ замедлиться, лайнер удалось бы развернуть вовремя. Эдвард Смит не увидел в предупреждении опасности. Тысячи семей должны были прибыть в Нью Йорк вовремя. Их ждали забронированные отели, журналисты готовились запечатлеть исторический вояж. Снижение скорости привело бы к задержке на два дня, но тогда 1500 человек остались бы живы.

Согласно выводам экспертов, в возникшей неразберихе капитан потерял контроль над ситуацией и не следовал строгим инструкциям. Он отдал приказ выпустить сигнальные ракеты, но и это сделали неправильно. Их надо было запускать с интервалом ровно в 60 секунд, а по факту это произошло хаотично. Поэтому никто из экипажей других кораблей не расценил искры в небе как мольбу о помощи.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «Титаник»

Почему шлюпок на «Титанике» было в два раза меньше, чем надо?

Катастрофа «Титаника» заставила полностью изменить морские правила в отношении количества морских шлюпок на борту. Сегодня каждому пассажиру должно соответствовать место. 100 лет назад шлюпки были открытые и грести приходилось веслами. На борту лайнера было 20 лодок, которые могли вместить 1200 человек. Но на корабле-то было 2200! В 1912 году по Трансатлантическому маршруту ходило столько судов, что это казалось совершенно безопасным. В случае крушения другой корабль пришел бы на помощь и шлюпки использовали бы для перевозки с одного судна на другое.

Фильм Кэмерона передал реальную атмосферу в момент трагедии. Первое время на лайнере не было паники, экипаж не сомневался: скоро прибудет помощь. Киноверсия верно отражает и социальное расслоение, которое было на борту. Больше всего погибших оказалось среди пассажиров второго класса, потому что о богатых пассажирах заботились члены экипажа, помогая им первым сесть в шлюпки. Люди же из третьего класса прекрасно понимали, что их и вовсе никто спасать не будет, они своими силами пробивались к лодкам.

У пассажиров второго класса не было ни физических навыков людей с нижних палуб, ни привилегированности богатеев. Поэтому из 255 человек выжило только 11.