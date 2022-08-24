«Публика не поняла»: Сычёв о причине провала фильма Басты «Клубаре» Актер Сычёв: фильм Басты «Клубаре» провалился, потому что зрители его не поняли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Вакуленко / Баста

Фильм рэпера Басты «Газгольдер. Клубаре», который вышел в 2018 году, плохо приняли зрители: его рейтинг на данный момент составляет 4,2 балла на «Кинопоиске». Актер Владимир Сычев в интервью «Газете.Ru» признался, что в свое время согласился сыграть в киноленте из-за нестандартного сценария. По его мнению, публика просто не до конца поняла это кино.

Мне понравился сценарий, который был написан нестандартно. Сценарист Олег Груз написал, мне очень понравилось. Такая жесткая тема, конечно, но тем не менее — я с удовольствием принял участие. <...> Даже не знаю, почему у фильма такие рейтинги. Наверное, наша публика его не до конца поняла, — предположил артист.

Актеры Константин Хабенский и Дмитрий Нагиев ранее снялись в документальном фильме «Баста. Моя игра» о жизни рэпера Василия Вакуленко. Музыкант рассказал, что кинолента посвящена не столько его биографии, сколько окружающим его людям. В съемках проекта также приняли участие певцы Сергей Шнуров, Гуф, Влади из группы «Каста» и родственники музыканта.

Сычёв в свою очередь раскрыл правду о гонорарах своего коллеги актера Дмитрия Нагиева. По его словам, это самый высокооплачиваемый актёр в России, он постоянно снимается в разных проектах и у него нет свободного времени.