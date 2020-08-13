Продюсер «Аватара» показал Кэмерона в декорациях научной лаборатории

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал режиссёра Джеймса Кэмерона на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар». В этот раз кинематографист попозировал на фоне декораций научной лаборатории.
Кроме того, продюсер приложил кадр общего плана лаборатории на съёмочной площадке, которая находится в Новой Зеландии.
В конце мая Джон Ландау прибыл вместе с Джеймсом Кэмероном в Новую Зеландию на съёмки ленты. Им пришлось пройти 14-дневный карантин, чтобы вернуться на площадку.
В июне кинопродюсер показал кадр, на котором запечатлён момент работы над подводной сценой в фильме «Аватар». На снимке показан актёр Бритен Далтон, один из новичков серии. Он одет в костюм для захвата движения, что говорит о том, что он, скорее всего, играет одного из представителей расы, населяющей планету Пандора, писал NEWS.ru.
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