Джеймс Кэмерон проходит карантин в Новой Зеландии перед съёмками «Аватара»

https://static.news.ru/photo/d0073e5a-a3e1-11ea-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссёр Джеймс Кэмерон проходит двухнедельный карантин в Новой Зеландии. Он прибыл в страну для того, чтобы продолжить съёмки сиквела фильма «Аватар».

О прохождении режима изоляции сообщил продюсер проекта Джон Ландау в Instagram. Он опубликовал фотографию, на которой вместе с Кэмероном позирует в защитных масках и с багажом.

Добрались до Новой Зеландии. Теперь начинается наш 14-дневный карантин, — написал продюсер

Граница страны по-прежнему официально закрыты из-за пандемии, но команде «Аватара» разрешили въезд благодаря специальному правилу для иностранцев, которые представляют для государства «значительную экономическую ценность».

О том, что съёмочная группа возвращается на съёмки Джон Ландау сообщил в конце мая. Он также опубликовал фотографию с морской техникой, которую персонажи будут использовать в сиквелах, как писал NEWS.ru.