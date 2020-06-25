Появился кадр со съёмок подводных сцен «Аватара»

https://static.news.ru/photo/6e1f80b6-b6d9-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jonplandau

Американский кинопродюсер Джон Ландау показал новую фотографию со съёмок продолжения фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. На кадре запечатлён момент работы над подводной сценой.

На снимке показан актёр Бритен Далтон, один из новичков серии. Он одет в костюм для захвата движения, что говорит о том, что он, скорее всего, играет одного из представителей расы, населяющей планету Пандора.

Фотограф Марк Феллман сделал это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съёмок подводных сцен для сиквелов «Аватара», — написал продюсер.

В конце мая Джон Ландау прибыл вместе с Джеймсом Кэмероном в Новую Зеландию на съёмки ленты. Им пришлось пройти 14-дневный карантин, чтобы вернуться на площадку, писал NEWS.ru.